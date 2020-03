Morte 15enne, Nappi: "Prevenzione, ma anche lavoro" "Repressione del crimine e non solo"

"Accanto alla richiesta di verità circa la dinamica dell’accaduto, la tragedia di questa notte ci interroga su come sia possibile che nella capitale del Mezzogiorno possa accadere che un quindicenne metta a rischio ciò che ha di più prezioso, la sua stessa vita, per una rapina.

L’abbassamento dell’età dei ragazzi e delle ragazze che si dedicano all’illegalità deve far riflettere sulle condizioni drammatiche nelle quali versano la Campania e tutto il Sud, dove, evidentemente, si perde la speranza troppo presto.

Casi drammatici come questi si possono evitare con la repressione del crimine e con tanta prevenzione: non soltanto di carattere culturale, ma, soprattutto, creando occasioni di riscatto per tutti attraverso la scuola, lo sport e, soprattutto, il lavoro". Lo scrive in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.