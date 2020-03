Ischia: 7 casi positivi sull’isola e 300 persone in quarantena Sono i dati di un primo report sullo stato del contagio isolano

Sull’isola di Ischia si è giunti a 7 persone risultate positive al coronavirus e 300 invece quelle in quarantena o in isolamento volontario.

Questi i dati diffusi da un primo report sul contagio isolano elaborato dalle forze dell’ordine locali.

In particolare sono 64 le persone in isolamento dopo il ritorno da comuni extra isolani mentre il comune col maggior numero di persone poste in quarantena o isolate è quello capoluogo di Ischia Porto, con 82 casi. Delle sette persone risultate positive va ricordato che una è stata fatta rientrare al proprio domicilio a Brescia ed un'altra da mesi non risiede sull'isola. Ha intanto raggiunto la somma di quasi 50.000 euro la raccolta di fondi a favore dell'ospedale Rizzoli promossa attraverso una piattaforma di crowdfunding e che conta sino ad oggi circa 900 donatori.