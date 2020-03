Cardito: dal Comune soldi ai cittadini con indennità "Deciso di mettere a disposizione soldi indennità oltre a fondi del governo "

"Oltre ai soldi stanziati per noi dal Governo per i buoni spesa, abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri cittadini anche le nostre indennità, la mia, quella del presidente del Consiglio Comunale e della giunta". Lo ha annunciato il sindaco di Cardito (Napoli), Giuseppe Cirillo, impegnato in queste settimane a fronteggiare l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del coronavirus ma anche l'emergenza economica che affligge una parte della popolazione della città.

"Stiamo lavorando duro ogni giorno - aggiunge il primo cittadino - non molleremo e fino alla fine staremo accanto ai nostri cittadini, assistendoli in tutto".