For Men: "Ambra Vitiello è la donna più bella del mese" A ruba nelle edicole il magazine con le foto bollenti della sex symbol di Pompei

Per For Men diretto da Andrea Biavardi, ma non solo per la rivista maschile tra le più gettonate a livello nazionale, dedicata al benessere e alla cura del corpo maschile in cui vengono trattati temi come sessualità, salute, alimentazione, hobby, sport e cultura popolare, Ambra Vitiello campana doc originaria di Pompei, è la donna più bella del mese. E ai tempi della pandemia e della quarantena da Covid-19 è una boccata d'ossigeno.

Bellezza mozzafiato, curve da brividi, Ambra è capace col suo fisico esplosivo di arrestare la tensione dovuta al virus. Quale migliore antidoto dunque del fascino latino contro la virulenza dei nostri giorni. Davanti al corpo statuario della meravigliosa soubrette si ferma tutto. E per Formen l'edizione di aprile 2020 è stata un successone. A ruba per le foto mozzafiato all'interno della bella Ambra, che ha mandato in tilt persino gli edicolanti.

Intanto lei si gode questo magico momento di gloria anche se lontano dal calore dei fans che sperano di rivederla quanto prima dal vivo. Ambra Vitiello si augura inoltre di poter venire ad Ariano Irpino in occasione della prossima edizione del Premio Sublimitas. Lei infatti figura nella rosa dei premiandi della rinomata kermesse organizzata da Peppino Colarusso. Kermesse giustamente rinviata a data da destinarsi.

Lo scatto allegato all'articolo è del fotografo professionista Fabio Pregnolato, tra i più belli scelti per noi da Ambra. "Ringrazio Fabio e tutta la meravigliosa redazione di Formen. Sono stati fantastici. E' stata senza dubbio una delle mie più belle esperienze. Sono a casa con la mia famiglia. Dopo tanti viaggi di lavoro, mi sono dovuta fermare. Se questo serve a limitare i contagi, è giusto che facciamo tutti la nostra parte. Un saluto a tutti i campani e agli amici di Ottopagine. Siamo un popolo forte, ce la faremo."