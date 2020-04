Ischia: donata al Rizzoli la macchina per i test rapidi La Federalberghi con l’ASL Napoli 2 e la direzione ospedaliera ha concertato l’inziativa

Una macchina per i test rapidi per la positività al coronavirus è stata consegnata stamattina all’ospedale Rizzoli di Ischia. A donare la strumentazione fondamentale in questo momento di crisi attraverso si accelereranno gli accertamenti degli eventuali casi positivi, è stata la Federalberghi di Ischia e Procida.

L’iniziativa è stata concertata con l'ASL Napoli 2 e la direzione del nosocomio isolano attraverso cui è stato individuata l'apparecchiatura consegnata dal presidente dell'associazione degli albergatori Luca D'Ambra insieme ad un primo lotto di 300 kit per eseguire le analisi; il macchinario (di tipo SNIBE Diagnostic Maglumi 600) resterà in dotazione al Rizzoli anche dopo l'emergenza corona virus, aumentando il novero degli esami possibili presso la struttura ospedaliera isolana. La scorsa settimana il Rotary Club di Ischia ha invece donato al Rizzoli un ecografo digitale portatile che sarà utilizzato per la diagnostica sulle autoambulanze per le assistenze a domicilio.