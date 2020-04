Folla ai funerali: anche Saviano diventa zona rossa De Luca firma ordinanza: Saviano chiusa per 7 giorni

Il Comune di Saviano diventa zona rossa fino al 25 aprile. Così il governatore De Luca nell'ordinanza varata in mattinata, all'indomani delle immagini arrivate dal comune del napoletano dopo i funerali dell'ex sindaco Carmine Sommese.

E dunque, nel comune ci sarà divieto di allontanamento da parte di tutte le persone che ora si trovano in territorio comunale, non si potrà accedere nel territorio, sono sospesi gli uffici pubblici salvo quelli relativi ai servizi essenziali e di pubblica utilità. Chiuse le strade secondarie.

Inoltre l'Asl Napoli 3 dovrà assicurare i test e le indagini sanitarie sugli individui che hanno partecipato ai funerali dell'ex sindaco.