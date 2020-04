Ischia: contagiato un bimbo di 3 anni, 28 positivi, 2 decessi Il focolaio in una residenza per anziani, Villa Mercede, a Serrara Fontana.

Continua a salire il bilancio dei positivi al Covid-19 nella residenza sanitaria assistenziale per anziani Villa Mercede nel comunicato di Serrara Fontana sull’isola di Ischia.

Sono infatti 28 i postiti, di cui 21 ospiti, 2 deceduti, 6 operatori e un bambino di appena 3 anni, parente di un operatore.

Il focolaio di Villa Mercede è venuto alla luce dopo la morte di una donna ospite della struttura che si era stata ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e che fatto ritorno sull’isola ha iniziato a manifestare i primi sintomi. Nell’ospedale flegreo sono risultati contagiati decine di operatori, infermieri e medici e forse proprio e forse proprio il periodo di ricovero è stata occasione di contagio per la prima politica del nuovo focolaio isolano.

Il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, ha scritto su Facebook ha comunicato che “sono stati reperiti gli infermieri e gli oss indispensabili per implementare il servizio di assistenza ai degenti. Il Direttore Generale ha provveduto ad assumerli. Entreranno in servizio tra pochissimi giorni, tempo necessario per la stipula dei contratti. Nel mentre alcuni infermieri che lavorano al Rizzoli presteranno servizio a Villa Mercede. Nei prossimi giorni verranno consegnati due tablet alla RSA così da consentire ai pazienti di parlare con i familiari e di vederli”.

Ma proprio contro il direttore generale della Asl Napoli 2, Antonio D’Amore, si è scagliato il sindaco di Iorio di Ischia, Francesco De Deo, chiedendone le dimissioni.

"L’Asl Napoli 2 è l’unica della Campania con due focolai di contagio in strutture proprie - ha attaccato De Deo - Sono certo che il governatore De Luca non è informato esaustivamente sulla situazione ischitana che va affrontata immediatamente; la nostra isola non può essere dichiarata zona rossa”.

Analoga richiesta di dimissioni per D’Amore era stata avanzata anche dalla consigliera regionale ischitano di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala.