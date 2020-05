Saviano: dopo i funerali dell'ex sindaco 12 casi covid Gli ultimi in un nucleo familiare, ma la situazione è gestibile

Quattordici casi positivi a Saviano gli ultimi in pochi nuclei familiari. Un caso che emerge dopo che il paese della città metropolitana di Napoli era salito alla ribalta i funerali del sindaco Carmine Sommese morto a causa del Coronavirus.

Il corteo funebre, come si ricorderà, aveva generato diverse polemiche: in pieno lockdown in tanti si erano riuniti per celebrare l'ex primo cittadino.

Si presume, come ha specificato il vicesindaco Addeo, che i contagi sarebbero avvenuti in famiglia. In ogni caso i cittadini risultati positivi al Covid 19 sono in buone condizioni e non c'è preoccupazione per la gestione della situazione, lontana dall'essere definita focolaio.