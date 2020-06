Covid: positiva una bimba di 8 anni La piccola avrebbe anche partecipato ad una festa

Una bimba di otto anni è risultata positiva al tampone per il covid – 19. La piccola è residente a Marano, e da quanto emerge di recente avrebbe anche partecipato ad una festa. Per fortuna le condizioni di salute della bambina sono buone e non si è reso necessario né il ricovero né alcun tipo di trattamento oltre all'isolamento domiciliare . In corso la ricostruzione di tutti i contatti avuti dalla bambina negli ultimi giorni a partire dalla presunta partecipazione ad una festa. Si tratterebbe dell'unico caso di positività registrato a Marano.