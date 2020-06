Mini focolaio di Coronavirus a Tufino: 31 in osservazione Tre contagiati in un circolo sportivo

Mentre si cerca di spegnere il focolaio di mondragone con gli anenssi disordini tra residenti e occpuanti delle palazzine ex Cirio, un nuovo caso attira l'attenzione delle autorità sanitarie in Campania.

A Tufino, nella provincia di Napoli, al confine con la provincia di Avellino, c’è un nuovo cluster epidemico di Coronavirus. Tre casi positivi sono stati riscontrati in un circolo sportivo della città che, a scopo precauzionale, è stato chiuso. Tutte le persone che frequentano abitualmente il circolo saranno sottoposti a screening dall’Asl, ha fatto sapere il sindaco di Tufino, Carlo Ferone, dalla sua pagina facebook.

Il primo cittadino comunica che ha disposto anche la chiusura del mercato settimanale della città, rinviato per evitare che possano verificarsi altri contagi.

A seguito delle indagini svolte sono stati individuati, al momento, 31 frequentatori abituali del circolo che domani mattina verranno sottoposti a screening da parte dell’Asl. In queste ore si stanno notificando i relativi provvedimenti. Resta inteso che chiunque abbia frequentato il circolo e non sia stato individuato, come da ordinanza, deve autoisolarsi ed autodenunciarsi.

"Stiamo tutti facendo enormi sforzi in questa situazione così difficile ma è necessario che tutti facciano la propria parte mostrando maturità. È una questione di rispetto per tutta la nostra Comunità. Forza Tufino" ha fatto sapere il sindaco Ferone.