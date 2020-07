S. Giorgio a Cremano: un nuovo positivo al Covid-19 È un uomo di 58 anni, messi in quarantena tutti i familiari

Un nuovo positivo al Covid 19 a San Giorgio a Cremano. È un uomo di 58 anni al quale è stato effettuato il tampone perché doveva tornare al lavoro e aveva qualche linea di febbre e raffreddore.

Insieme a lui, sono in quarantena tutti i familiari a cui è stato disposto immediatamente il tampone per garantire la tracciabilità del contagio.

“La positività del concittadino ci fa ricordare che il virus esiste ancora e non è scomparso'' commenta il sindaco Giorgio Zinno ''Dobbiamo continuare ad agire con responsabilità, rispettando le regole, per difenderci da un male che, seppur statisticamente attenuato nella virulenza, resta pericoloso per la comunità mondiale. Da sabato contiamo 23 tamponi negativi. Insieme ce la faremo''.