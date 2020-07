I Nas chiudono tre strutture per anziani I militari hanno scoperto case di cura abusive, sporche e non idonee.

I Nas hanno controllato una serie di case di riposo per anziani a Napoli, Salerno, Campobasso, Trapani e Palermo. Il bilancio parla della chiusura di tre strutture, perché abusive, sporche o non idonee, e di denunce e sanzioni.

In particolare, il Nas di Napoli nel corso di un'ispezione presso una residenza per over 65enni ha riscontrato gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali, tali da chiedere la cessazione dell'attività. La struttura è stata immediatamente chiusa e al legale responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per 5.000 euro.

I militari del Nas di Salerno hanno scoperto, invece, una struttura ricettiva per anziani, ubicata sulla costiera amalfitana, priva della prevista autorizzazione: l'Autorità Sanitaria ne ha disposto la chiusura e la ricollocazione degli ospiti in un centro idoneo.