"Se Scampia come Mondragone c'è poco da stare tranquilli" Coronavirus, l'appello di Nappi

"Anche nel caso di Mondragone, De Luca sosteneva che la situazione dei contagiati Covid fosse sotto controllo ma abbiamo visto tutti come è andata a finire con la violazione della zona rossa da parte dei migranti infetti e gli scontri con i residenti. Sulla scorta di questa esperienza, c'è poco da stare tranquilli. Considerato l'abbandono istituzionale in cui versano le baraccopoli e il sovraffollamento nelle strutture del campo rom di Scampia, la situazione potrebbe facilmente degenerare. Già oggi i contagiati sono saliti a sei e non tutti i nomadi, come sappiamo, rispettano le regole. L'unica soluzione a un'emergenza che si somma ad altra emergenza, per tutelare la salute dei campani, è la chiusura del campo rom". Lo scrive in una nota Severino Nappi, Lega Campania