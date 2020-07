Esce dal carcere e rapina subito 12enne: torna dentro Un algerino 25enne, oltre al ragazzino aveva derubato anche altre persone degli smartphone

Un cittadino algerino già noto alle forze dell'ordine, uscito di carcere lo scorso 17 luglio, irregolare sul territorio nazionale e con divieto di soggiorno, è stato arrestato a Napoli dagli agenti del commissariato Vicaria Mercato dopo avere rubato lo smartphone dalle mani di un 12enne. Il colpo l'ha messo a segno nel negozio della madre del ragazzo, che l'ha inseguito per tentare di recuperare il maltolto.

E' stato così che i poliziotti si sono accorti della rapina, vedendo l'uomo, Oussama Refas, 25 anni, inseguito da un ragazzino. Il 25enne, che dopo essere stato bloccato ha anche cercato di divincolarsi, è stato preso nei pressi di Porta Nolana.

Nella tasca destra dei suoi bermuda hawaiani aveva un telefono di cui non conosceva il pin. Poco dopo è anche arrivato il 12enne che ha spiegato l'accaduto agli agenti.

Refas è stato portato in commissariato ma lì, un'altra sua vittima, che era negli uffici per denunciare la rapina del cellulare, l'ha riconosciuto. Il fermo è stato disposto dal pm Liana Esposito.