Anche a Bacoli scuole chiuse in via precauzionale La situazione dei contagi di Monte di Procida, comune adiacente, preoccupa il sindaco

Anche a Bacoli domani le scuole resteranno chiuse. A deciderlo è il Sindaco Josi Josi Gerardo Della Ragione, il quale ha emesso emesso l'ordinanza di chiusura a partire da domani, lunedi', di tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado.

Una decisione adottata per quanto "sta accadendo nella vicina Monte di Procida, che desta forte preoccupazione in tutta la popolazione di Bacoli".

Le comunità dei due comuni sono strettamente legate e condividono numerosi sevizi ed attività. "Pertanto - afferma Della Ragione -, fino all'esito dei nuovi tamponi ufficiali effettuati stamane, in via straordinaria dall'Asl Napoli 2 Nord, presso il municipio montese, ho deciso che le scuole di ogni ordine e grado di Bacoli resteranno chiuse. Una misura di natura precauzionale che adotto per permettere alla nostra gente, ed in particolare alle mamme ed ai papà, di attendere con maggiore serenità gli esiti dello screening di queste ultime ore e dei prossimi giorni".

Intanto un quarto studente è risultato positivo al coronavirus del Liceo 'Anneo Seneca'. È un allievo che frequenta la succursale del Fusaro. La classe è in isolamento fiduciario domestico così come i due insegnanti che hanno avuto fin qui contatto con gli allievi.