Napoli: posti letto di degenza Covid esauriti L’Asl Napoli 1 sta dirottando i pazienti su tutta la rete regionale e ampliando la disponibilità.

Sono tutti pieni i posti di degenza covid nelle strutture dell’Asl Napoli 1 e cioè quella che si occupa delle strutture della città.

L’Asl Napoli 1 ha dunque deciso, per far fronte alle nuove necessità di ricovero, di dimettere i pazienti guariti o, in caso di maggiore urgenza, di dirottare i pazienti Covid su tutta la rete sanitaria regionale.

Sono ancora disponibili i posti in terapia intensiva e si sta rendendo operativo il piano per ampliare la disponibilità generale dei posti letto dedicati ai pazienti Covid.