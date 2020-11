La Misericordia piange Alfonso, infermiere eroe morto di covid Era tornato in servizio da volontario a 75 anni

Non riesce a trattenere la commozione, le lacrime Pasquale Martino, governatore delle Misericordie di Grumo Nevano (Napoli) nel ricordare Alfonso Durante, l'infermiere di 75 anni, che era tornato in prima linea perchè era un "soccorritore generoso". Il Covid lo ha stroncato. Originario di Napoli ma residente a Marano di Napoli, tutti i giorni raggiungeva le postazioni delle Misericordie nell' area a nord di Napoli per assicurare aiuto indispensabile, accompagnando presso strutture sanitarie quei pazienti che sono impossibilitati a farlo da soli.

Alfonso, spiega Martino non aveva solo le competenze professionali ma anche umane, "Aveva per tutti un sorriso, abbiamo perso un fratello, gli dedicheremo una ambulanza".