Napoli: al via il piano assunzione del Comune Arriva da Roma l’ok, entro il 31 dicembre le prime 279 assunzioni

Arriva l’ok da Roma per il piano assunzione 2020-2022 del Comune di Napoli che prevede entro il 31 dicembre le prime 279 assunzioni rivolte ad esaurire completamente il bacino delle LSU ancora in servizio presso l'Amministrazione.

L'apposita commissione ministeriale, riunitasi a Roma oggi, dopo il voto favorevole del Consiglio al Bilancio preventivo 2020 e al Bilancio consolidato 2019, ha dato il via libera al piano assunzionale.

Alle assunzioni delle LSU si aggiungono 819 assunzioni nel 2021 e 32 nel 2022 con contratti a tempo indeterminato per un totale complessivo di 1.130 assunzioni.

179 sono le assunzioni a tempo determinato fra il 2020 ed il 2021. Nel dettaglio per i contratti a tempo indeterminato: anno 2020: - stabilizzazione di 275 LSU ancora nel bacino; - reclutamento mediante ricorso alla mobilità di 3 istruttori direttivi/funzionari di area tecnica e di 1 istruttore direttivo/funzionario avvocato; anno 2021: - assunzione di 485 unità di personale mediante il corso-concorso Ripam; - assunzione, mediante concorso, di 21 unità suddivisi tra tra istruttori/direttori scolastici, agronomi e avvocati; - 285 progressioni verticali riservate al personale già assunto; - assunzione di 60 dirigenti tramite concorso (una parte slitta al 2022). Il dettaglio per il tempo determinato: Area educativa: 56 contratti già stipulati (scadenza 31/12/2020) vengono prorogati fino al 30 giugno 2021, l'assunzione di altre 77 unità (di cui almeno n. 44 maestre per il sostegno); Area della dirigenza: proroga di ulteriori 6 mesi dei 41 contratti dei Dirigenti dei Servizi a tempo determinato; Area della cura del verde pubblico: proroga di 4 contratti per agronomi.