Carceri: "Fame di giustizia e sete di verità" Presidio simbolico davanti alla casa circondariale di Poggioreale

La Pastorale carceraria della Diocesi di Napoli, Don Franco Esposito cappellano del carcere di Poggioreale e il Garante campano Samuele Ciambriello, hanno promosso un appello per una giornata di mobilitazione dal titolo “Fame di Giustizia e Sete di verità”.

Sabato prossimo, 19 dicembre 2020, ci sarà un presidio a partire dalle ore 11:00 davanti al carcere di Poggioreale.

“Un giorno di digiuno per la dignità dei detenuti perché nessuno sia dimenticato, perché chi ha sbagliato possa pagare il suo debito non a prezzo della vita, perché chi è detenuto ha diritto alla tutela della sua vita e che il carcere non sia un luogo separato dalla società .

Ogni vita deve essere salvata da un virus che non conosce limiti e barriera.” Cosi si legge nell’appello che è stato firmato da centinaia di persone, da associazioni, operatori del volontariato laico e cattolico.

Il Garante campano Samuele Ciambriello lancia un appello ai politici, ai consiglieri regionali, ai deputati, ai senatori ed europarlamentari uomini e donne di governo.

“Venite al ascoltare le nostre ragioni Sabato prossimo, venite a comprendere il disagio del mondo penitenziario. Il mio invito è a venire e ad entrare anche nel carcere.

L’obiettivo dell’appello è che non si perda altro tempo per adottare tutti quei provvedimenti che riducano la presenza nelle carceri sovraffollate e consentano a quante più persone possibile di scontare con misure alternative al carcere la propria pena. Si può fare senza alcun pericolo sociale, senza allarmismi e falsi giustizialismi, nel rispetto della costituzione e anche di tutte le vittime perché la pena non deve essere vendetta e non può essere contraria al senso di umanità e giustizia”.