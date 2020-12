Ordinanza di de Magistris: con assembramenti strade chiuse Il sindaco tenta di limitare il pericolo dei contagi e degli affollamenti

Napoli prova a moderare gli assembramenti e il caos natalizio che quest’anno potrebbe significare un aumento dei contagi e un gennaio difficile.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato un'ordinanza che prevede la possibilità di chiudere temporaneamente alcune strade o piazze in caso di assembramenti. L'ordinanza, valida dal 20 al 23 dicembre, interessa diversi luoghi della città (in tutto sono 49) come: il Lungomare cittadino, piazza del Plebiscito, via Toledo a piazza Garibaldi. Il documento specifica che

"Fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree - laddove le forze dell'ordine ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure antiCovid, l'interdizione delle aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private''.