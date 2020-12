La Lombardia rifiuta il presepe donato dalla Campania Borrelli: che tristezza

La Regione Campania ha donato alla Lombardia - come a tutte le altre regioni italiane- un tradizionale presepe napoletano come gesto di vicinanza e fratellanza in questo Natale difficilissimo per tutta l'Italia.

"Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche la Regione Lombardia, attraverso l’assessora al Turismo e al Marketing della giunta Fontana Lara Magoni, avrebbe rifiutato l’offerta, rispedendola al mittente (adesso però smentisce dopo essere stata sommersa dalle critiche) - spiega il consigliere Borrelli in una nota stampa -".

In ogni caso i campani non si sarebbero persi d'animo e avrebbero chiesto a Bergamo ,la città italiana e Lombarda più colpita dal Covid, di accettare il dono che è stato accolto immediatamente con tanta gratitudine e fratellanza e un messaggio di ringraziamento:

“Un gesto che unisce i territori ed esprime un messaggio di speranza in un momento di grande difficoltà collettiva. Grazie!”

"Una scortesia - spiega il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli - che se confermata sarebbe inaccettabile soprattutto in un momento così grave come quello attuale e che mostrerebbe il lato più nero e volgare del nostro paese. Se non ci trovassimo in una fase storica drammatica ci sarebbe quasi da ridere paragonando questo rifiuto da parte della Regione Lombardia al tormentone di Natale in casa Cupiello: "te piace 'o presepe?" Luca lo chiede al figlio Nennillo infinite volte. La risposta è sempre la stessa: "NO!" Siamo molto addolorati per questa polemica tra nord e sud di cui onestamente nessuno sentiva la necessità. Ci auguriamo che l'assessore lombardo chiarisca in modo soddisfacente l'intera vicenda o chieda pubblicamente scusa".