Napoli, De Magistris: protocollo importante per l'ambiente Sinergia tra Città Metropolitana e Università Federico II

Il sindaco metropolitano Luigi de Magistris ha approvato in questo Natale 2020 lo schema di un protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Napoli e l'università Federico II.

Tale accordo permetterà una sinergia tra i due Enti in particolare sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici e per la difesa dell'ambiente.

La strategia Ossigeno Bene Comune (Obc) portata avanti dalla Città Metropolitana di Napoli è nata con l’obiettivo di contrastare questi cambiamenti attraverso formule di progettazione ambientale capaci di costruire una nuova qualità della vita rigenerando il territorio della Città Metropolitana così come specificato nel Piano Strategico Metropolitano con l'“Incremento della qualità della vita attraverso la salvaguardia dell’ambiente”.

Al fine di realizzare tale obiettivo, la Città Metropolitana ha da tempo intrapreso una feconda collaborazione con Enti di Ricerca ed Università al fine di fondare la propria azione amministrativa su solide base di conoscenza scientifica e di ricerche condotte e validate, necessarie per la comprensione dei problemi e delle relative soluzioni in ordine agli effetti del cambiamento climatico.

In questo quadro il rapporto che si vuole istaurare tra l'Unina e la Città Metropolitana punta ad integrare e coordinare reciprocamente l'attività di studio e di ricerca dell'una con l'attività amministrativa dell'altra, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

Sensibilizzazione di cittadini e decision makers riguardo le tematiche ambientali.

Modalità di esplorazione, conoscenza e promozione delle strategie di rigenerazione resiliente legate all’adattamento delle strutture gestite dalla Città Metropolita con particolare riferimento agli edifici scolastici.

Elaborazione, comunicazione e diffusione di visioni connesse alle dimensioni ambientali, agronomiche, sociali, culturali ed economiche messe in gioco dal modello di sviluppo sostenibile della strategia Obc.

Elaborazione di approcci metodologici per favorire l’efficacia dei processi di governance e sperimentare forme partecipate di ripristino ambientale e progettazione adattiva attraverso la condivisione e potenziamento delle conoscenze e delle competenze necessarie.

"Questo nuovo Protocollo d'Intesa - ha affermato il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris - ci permette di attuare due principi che sono al fondamento dell'attività amministrativa dela Città Metropolitana: realizzare interventi per contrastare i fenomeni legati al cambiamento climatico e per la difesa dell'ambiente garantendo loro una solida base scientifica e dall'altro chiamare tutti coloro che hanno competenze e conoscenze a contribuire alle scelte di governo che la Città Metropolitana compie".

"In questo quadro il contributo della più grande Università del Mezzogiorno - ha concluso de Magistris -sarà decisivo per rendere ancora più efficaci le azioni che stiamo mettendo in campo con il nostro "Piano Strategico" in particolare con il progetto "Ossigeno Bene Comune".

"Il protocollo d'intesa - ha affermato da parte sua il consigliere metropolitano delegato in materia di Obc, Salvatore Pace - rientra nell'ambito del progetto Ossigeno Bene Comune e consentirà di utilizzare competenze e conoscenze accademiche indispensabili per la piena attuazione del Piano strategico Metropolitano".