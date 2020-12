La Rari Nantes Napoli piange Antonio Canale Il sodalizio perde una persona di grande valore

Il Circolo Rari Nantes Napoli si stringe attorno alla famiglia Canale per l'improvvisa perdita del past president Antonio Canale, un uomo per bene e di grandissimo spessore morale. Il sodalizio perde una persona di grande valore, il cui impegno ha contribuito in modo significativo al consolidamento della tradizione rarinantina.