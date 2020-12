Napoli: forte mareggiata sul lungomare Le onde hanno invaso la carreggiata causando danni ai parapetti dei marciapiedi

Una forte mareggiata ha interessato il lungomare di Napoli procurando notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto che va da Piazza Vittoria alla sede Universitaria.

Le onde del mare hanno in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto anche molti detriti e creando grandi problemi alle autovetture in transito.

Il comando della Polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria deviando il flusso delle auto sulla Riviera per il percorso alternativo del Corso Vittorio Emanuele e della Tangenziale per raggiungere il centro.

Via Partenope resterà chiusa anche nelle prime ore di domattina per consentire la rilevazione dei danni ed il ripristino della viabilità dopo aver rimosso tutti i detriti.

Il Comune di Napoli “consiglia vivamente di non recarsi domattina con le auto verso la zona interessata utilizzando il già citato percorso alternativo.