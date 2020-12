Arrivate 3510 dosi di vaccino all’Ospedale del Mare Da domani partono le vaccinazioni, convocati i primi 152 sanitari

Domani alle ore 9 parte la vaccinazione dei sanitari all’Ospedale del Mare di Napoli, dove sono state consegnate oggi 3510 dosi di vaccino Pfizer.

Per domani mattina sono stati convocati i primi 152 sanitari che saranno vaccinati nei cinque box allestiti fino alle 14.

Le vaccinazioni, si apprende dall'Asl Napoli 1, proseguiranno poi l'1 gennaio e nei giorni successivi, con arrivi di vaccini ogni lunedì. Dal 2 gennaio l'orario della vaccinazione sarà dalle 9 alle 18.

Gli operatori sono stati convocati in ordine alfabetico: domani si parte dalla lettera A, il giorno dopo dalla Z e così via a giorni alterni dall'inizio alla fine dell'alfabeto. L'Asl prevede che in una decina di giorni si faranno tutte le vaccinazioni. Le vaccinazioni andranno avanti all'Ospedale del Mare fio al 6 gennaio, poi dal 7 l'hub sarà trasferito alla Mostra d'Oltremare.

All'Ospedale San Paolo sono arrivate 2340 dosi ma non ci saranno vaccinazioni lì, le dosi verranno usate per l'Ospedale del Mare e poi per la Mostra, al San Paolo c’è però la struttura di conservazione che verrà quindi usata. L'Asl ricorda che nella sede del Frullone non si faranno vaccini.