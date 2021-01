Crollo Arco Borbonico. Nappi: Tragedia annunciata La nota del consigliere della Lega

"A poche ore di distanza dal cedimento dell'Arco Borbonico, ieri sera un ragazzo e' rimasto ferito dal crollo di un albero in pieno centro a Napoli. Un'altra tragedia sfiorata ma largamente annunciata, come tutte quelle che drammaticamente si susseguono. Mentre il sindaco cerca improbabili ricollocazioni politiche, la citta' cade a pezzi. Il suo fallimento e' scritto su ogni denuncia inascoltata, su ogni cantiere bloccato, su ogni disservizio, su ogni incidente, su ogni madre senza assistenza, su ogni periferia abbandonata. Amministrare la terza citta' d'Italia e' un onore e come tale noi lo intenderemo". Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.