Venerdi nero per i trasporti, scioperano i lavoratori Eav : sindacato Orsa proclama sciopero di quattro ore, dalle 18 alle 22

Venerdi' 8 gennaio il sindacato Orsa ha annunciato la proclamazione di uno sciopero di quattro ore, dalle 18 alle 22. In una nota i responsabili della sezione trasporto pubblico della sigla sindacale sottolineano: ''Sciopereremo per dimostrare all'Eav che deve tener conto del grave momento che viviamo e che le esigenze dei lavoratori devono essere messe al primo posto. La pandemia mondiale ci ha costretto a modificare il nostro modo di vivere e di lavorare, ma questi cambiamenti non sono stati evidentemente compresi bene dalla direzione aziendale, che tende a sottovalutarli se non ad ignorarli''. ''Scioperiamo - spiegano ancora da Orsa - perche' se e' vero che non e' prerogativa sindacale la preparazione dei corsi aziendali, essi pero' devono essere organizzati in modo da poter essere 'partecipati' nel miglior modo possibile; la sede del corso deve poter essere raggiunta senza problemi e senza perdite economiche per il lavoratore, a cui andranno poi pagate le relative competenze previste dal CCNL se essa supera una certa distanza dalla sua residenza lavorativa. Scioperiamo per sostenere la vertenza dei lavoratori del cosiddetto 'ufficio zone', che hanno visto aumentare le proprie attivita' di competenza e modificare il nastro lavorativo, a fronte di un inadeguato corrispettivo economico. Venerdi' 8 gennaio noi scioperiamo perche' tutti i lavoratori sono importanti e nessuno puo' essere 'lasciato indietro' nella lotta contro le imposizioni di questa dirigenza aziendale''.