"Medici di famiglia, gli ultimi ad essere vaccinati. Vergogna" De Lucia: piano inadeguato

"Mentre in queste ore all’Ospedale del Mare di Napoli ci sono lunghe file con appartenenti a tutte le categorie sanitarie , specialisti ambulatoriali, personale amministrativo , medici l 118 , per la vaccinazione anti covid nessuno medico di famiglia viene vaccinato! È una vergogna!" così Luigi De Lucia, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani stigmatizza il fatto che, ancora, non si procede in Campania a vaccinare i medici di famiglia.

" Il piano vaccinale predisposto dal Ministero della Salute a dicembre 2O2O, prevede le categorie prioritarie a cui sottoporre il vaccino siano gli operatori sanitari e i medici. Come potremmo vaccinare nei nostri studi, si chiede De Lucia, i soggetti ultra ottantenni se prima non siamo vaccinati? Noi medici di famiglia siamo le figure più vicine ai pazienti; possiamo intervenire per persuadere che ha dubbi in merito al vaccino".

" I medici di medicina generale, che hanno pagato un grande sacrificio di vite in questa pandemia, non possono essere umiliati, né tal punto di vita delle tutele contro il coronavirus né tanto meno nell’esercizio della professione. Il Governo deve prevedere per i MMG e la medicina convenzionata un adeguato riconoscimento economico per le prestazioni legate all’inoculazione del vaccino, così come è stato fatto nell’ultima legge di bilancio con 100 milioni di euro per i medici ospedalieri, ristabilendo un principio di pari dignità tra le professioni mediche".