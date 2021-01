Al Pascale il nuovo reparto di radioterapia per bambini Il Presidente De Luca all'inaugurazione: umanizzare la nostra sanità con servizi di eccellenza

Attivato presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" di Napoli, il nuovo reparto di radioterapia, dedicato alle cure pediatriche, dotato di apparecchiature ultratecnologiche installate in ambienti accoglienti per i bambini. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca cheha dichiarato: "Davvero una bella struttura di avanguardia pensata nell’ottica del grande obiettivo che abbiamo davanti a noi: umanizzare la nostra sanità con servizi di eccellenza sempre più a misura dei nostri concittadini".

Nella nuova radioterapia dedicata ai più piccoli è stata installata anche una sala per addormentamento e risveglio dei pazienti che necessitano di sedazione, sala arredata con tende colorate, giochi e libri adatti per i bimbi di tutte le età.

“L’accoglienza di questi piccoli pazienti in un ambiente riservato – dice Paolo Muto, direttore della struttura complessa di Radioterapia del Pascale – risulta essere un momento fondamentale per il loro percorso radioterapico che necessita di cicli di trattamento che durano dalle 15 alle 30 sedute. È fondamentale, quindi, che i bambini possano ritrovarsi, durante un momento triste della loro vita, in un ambiente sereno e familiare”.

La nuova radioterapia è stata inaugurata dopo un accordo siglato la primavera scorsa tra l’istituto dei tumori di Napoli e il Santobono-Pausilipon. Collaborazione nata dall’esigenza di creare un polo oncologico napoletano per la radioterapia pediatrica soprattutto per i casi più delicati che necessitano di complessi trattamenti chemio e radioterapici concomitanti da effettuare in regime di stretta sorveglianza clinica. Grazie alla collaborazione tra i due Istituti è stato stilato un Pdta del paziente oncologico pediatrico sottoposto a trattamento radiante, cioè, un documento volto a stabilire le procedure terapeutico assistenziali, redatto e sottoscritto dalle diverse figure professionali coinvolte afferenti al Pascale e al Santobono-Pausilipon.