Code per i vaccini a Napoli. L'Asl: vergognoso sciacallaggio Nota di replica dell'Azienda Sanitaria dopo le polemiche sulle attese alla Mostra dell'Oltremare

"Nonostante sia piu' che comprensibile il disagio per le lunghe attese, ancora una volta siamo testimoni di un vergognoso sciacallaggio, con il quale da parte di alcuni si cerca di mettere in ombra un poderoso sforzo nella lotta al Covid".

E' la replica della Direzione generale dell'Asl Napoli 1 alle polemiche montate per le lunghe file registrate tra ieri e oggi sotto la pioggia di medici e operatori sanitari in attesa della somministrazione del vaccino. "Quella messa in piedi alla Mostra d'Oltremare di Napoli dall'Asl Napoli 1 Centro - si sottolinea in una nota - e' un'imponente macchina organizzativa al servizio della citta' di Napoli. Il Covid Vaccine Center vede ogni giorno in servizio 8 medici vaccinatori, 1 medico rianimatore, 18 infermieri, 16 operatori socio sanitari, 20 amministrativi, 4 farmacisti e 4 infermieri preparatori che svolgono la loro attivita' nelle varie aree organizzate su 4.000 mq del padiglione 1 della Mostra d'Oltremare. Tutti infaticabilmente al servizio della citta' di Napoli gia' da diversi giorni per raggiungere l'obiettivo di vaccinare un giorno dopo l'altro migliaia di persone (ieri 2.194, oggi ancor di piu')".

"Tutto questo, chiaramente - prosegue la nota - al di la' di uno sforzo straordinario che si protrae ormai da 11 mesi. Non bastassero le normali difficolta' legate al funzionamento di un'articolata e complessa organizzazione, va registrato anche il comportamento irresponsabile di alcuni, che pur non avendo diritto alla vaccinazione hanno comunque cercato di intrufolarsi creando non pochi rallentamenti allo scorrimento delle code. Nella sola giornata di ieri, piu' di 200 persone sono state fatte allontanare dalla fila, e altrettante sono state individuate e allontanate nella giornata di oggi. Solo il grande lavoro di tutto il personale in servizio ha evitato che questi soggetti si vaccinassero al posto di coloro i quali ne avevano titolo. E' questa la vera vergogna".

"La direzione generale dell'ASL Napoli 1 Centro - si sottolinea - e' gia' a lavoro per migliorare alcuni aspetti organizzativi, con l'obiettivo di rendere le attese meno lunghe. Gia' da domani, alle persone in fila saranno distribuiti numeri con finestre orarie cosi' che possano ritornare nella finestra oraria giusta, senza aspettare per lungo tempo.

La direzione strategica dell'ASL Napoli 1 Centro sta anche valutando la creazione di ulteriori punti vaccinali sulla citta' di Napoli, cosi' da affrontare al meglio le successive fasi, quando saranno chiamati a vaccinarsi centinaia di migliaia di cittadini. Non bisogna tuttavia dimenticare che quello al quale si sta assistendo e' la piu' imponente campagna di vaccinazione di massa mai realizzata, e che Napoli e la Campania stanno rispondendo alla sfida con orgoglio, determinazione ed efficienza.

E' inaccettabile, e c'e' davvero da rimanere sbigottiti, al cospetto di tanta ostinata arroganza nel criticare sempre e comunque, in particolare da parte di alcuni che farebbero meglio a tacere, avendo fatto di inefficienza ed incompetenza la propria bandiera. Va rammentato, infine - si chiude la nota dell'Asl - che per la vaccinazione e' necessario munirsi di tessera sanitaria e documento di identita', nonche' di un documento che attesti l'effettiva appartenenza alla struttura sanitaria.