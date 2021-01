Scuola, a Napoli studenti del Fonseca boicottano la dad Chiedono di rientrare in sicurezza in classe e puntano il dito contro il sistema dei trasporti

Sciopero degli studenti del liceo Fonseca di Napoli che questa mattina hanno deciso di boicottare la didattica a distanza perché stanchi di fare lezione dietro lo schermo di un pc ma anche preoccupati che il rientro a scuola sia garantito in sicurezza. 'Noi vogliamo la scuola in presenza ma non se e' a rischio contagio per inefficienze altrui'' dicono gli studenti puntando il dito soprattutto sulle carenze del sistema dei trasporti che, ogni giorno, e' utilizzato dai ragazzi per recarsi a scuola e viceversa. Con l'attuale obbligo di capienza al 50% inoltre e le poche corse diventerebbe davvero complicato tornare in classe in sicurezza.

In Campania al momento le scuole superiori, a seguito di una verifica sui dati del contagio da parte dell'Unita' di crisi regionale, potrebbero riaprire il 25 gennaio. Lo sciopero dalla Dad e' stato deciso soltanto per la giornata di oggi, ma in vista del 25 gennaio gli studenti non escludono altre forme di protesta