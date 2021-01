Un tampone gratis per tutti, si comincia da Scampia Iniziativa di Comune, Ordine dei farmacisti e Federfarma

Comune di Napoli, Ordine dei farmacisti di Napoli e Federfarma Napoli lanciano l'iniziativa 'Un tampone per tutti' grazie alla quale i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al test antigenico. Si inizia domani in via Ghisleri a Scampia. Gli appuntamenti successivi sono: domenica 17 in piazza Capri a San Giovanni a Teduccio; il 20 gennaio in piazza degli Artisti al Vomero; il 24 gennaio in piazza del Carmine nella zona antistante la Basilica Maria Ss. del Carmine Maggiore.

Gli appuntamenti di febbraio sono: il 9 in piazza Santa Maria della Fede e il 23 a largo Ferrandino nella zona antistante la scuola 'Tito Livio'. Per agevolare e rendere scorrevole l'esecuzione dei test, i cittadini possono scaricare dal sito del Comune e pre compilare i moduli necessari che comunque saranno anche disponibili al momento.