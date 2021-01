Scuola, studenti in piazza a Napoli: basta Dad Oggi vertice in Regione per decidere sul rientro il18 gennaio per le altre classi della primaria

Si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale della Campania. Ad aprire la manifestazione uno striscione che recita 'Vogliamo certezza, rientro in sicurezza' e lo slogan 'Riprendiamoci la scuola'. "Basta con le scuse e i giochi di potere che da mesi ci impediscono di vivere la nostra istruzione a pieno e soprattutto basta con la Dad". I ragazzi sono intenzionati ad andare avanti con la protesta. Mentre una parte degli studenti manifesta in strada altri hanno deciso di non collegarsi con la didattica a distanza per disertare le lezioni cosi' come gia' accaduto lunedi' scorso.

Intanto per oggi e' riconvocata una riunione dell'Unita' di crisi regionale per valutare il rientro o meno in aula lunedi' 18 gennaio delle classi terza, quarta e quinta elementare anche loro in Dad dal 16 ottobre 2020.

Mentre dper domani il Comune di Napoli ha convocato un' assemblea pubblica promossa dall'assessorato all'Istruzione del Comune e dalle reti del privato sociale della dad solidale dal titolo "Riprendersi il futuro. La scuola non si rassegna". Tra i partecipanti all'iniziativa Franco Lorenzoni, referente del 'Tavolo saltamuri', Daniela Pampaloni referente nazionale di 'Scuola senza zaino', Mario Ambel direttore della rivista Insegnare, Patrizia Luongo del forum disuguaglianze e diversità, Assia Petricelli e diverse voci degli attori della comunità educante, docenti, genitori, studenti. L'evento si aprirà con i saluti del direttore dell'ufficio Scolastico regionale, Luisa Franzese, dell'assessore alla Scuola del Municipio, Annamaria Palmieri, della presidente della commissione scuola del Comune di Napoli, Chiara Guida, e con un ricordo per Annarita Quagliarella, la combattiva preside della Bovio-Colletta scomparsa di recente per una improvvisa malattia.

"L'assemblea - fanno sapere dal Comune -, aperta agli interventi di quanti la seguiranno, ha come obiettivo rinsaldare legami e intrecciare voci ed esperienze di coloro che, dai diversi punti di vista, non accettano la lenta agonia a cui la scuola in questo anno terribile sembra avviarsi, mentre il disagio degli studenti si accresce e le relazioni vitali che lo spazio-scuola da sempre garantisce alla comunità cittadina si sfilacciano. Sarà possibile seguire l'iniziativa dalla pagina Facebook dell'assessorato e per chi volesse intervenire". "Se la dad - spiega l'assessore Palmieri - ha consentito durante il lockdown e in questi mesi la possibilità di prosecuzione di percorsi di apprendimento per non recidere i legami tra docenti e studenti in termini di contenuti culturali, non sfugge a nessuno l'evidenza di una 'crisi educativa' in atto, specie in Campania, crisi con cui ci si deve confrontare oggi e per domani: i bambini e i ragazzi sono stanchi di stare a distanza, perché la scuola da sempre non si limita a nutrire la loro intelligenza cognitiva ma è generativa di apprendimenti psico-sociali, relazionali, creativi la cui perdita è un danno di cui non si è in grado ancora di calcolare l'impatto. Non ci rassegniamo a questo stato di cose e vogliamo dare voce a chi non ha avuto voce in questo periodo dominato da provvedimenti solo restrittivi, che si affastellano senza programmazione. Vogliamo fornire i dati che sono triste conseguenza di questa 'dimenticanza' perché per il futuro delle giovani generazioni programmare è essenziale, noi non ci stiamo ad accettare che la scuola sia sempre relegata all'ultimo posto nelle priorità del Paese" conclude l'assessore Palmieri.