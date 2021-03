Dispenser di cibo per randagi con materiali di recupero L'iniziativa parte da Somma Vesuviana

L’Associazione “Cani di Somma” trasforma tubature, destinate allo smaltimento, in dispenser di cibo e acqua per cani randagi.

“La notizia è stata diffusa dalla testata Il mediano. Quando l’amore per gli animali incontra l’ecologia si dà vita a qualcosa di straordinario. Sono notizie a cui va dato il giusto risalto affinché altri ne traggano esempi e spunti.“- commenta il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Una scelta innovativa che riesce a coniugare l'aspetto ecologico del riuso di materiali dismessi (pluviali in vetroresina) con quello tecnologico di nuovo utilizzo di dispenser, in modo da far mangiare e bere i cani senza sporcare i marciapiedi.

Un sentito ringraziamento all'amministrazione, in particolare all'assessore al randagismo Rosalinda Perna, e alla referente dell'associazione "Cani di Somma" Mariarosaria Di Prisco, entrambe da sempre sensibili alle tematiche di tutela dei nostri amici pelosi e alle politiche green”- concludono Salvatore Esposito, assessore al territorio di Somma Vesuviana e il consigliere comunale di Europa Verde Ciro De Simone.