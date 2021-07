Portici. Musica e sociale: nasce l'Orchestra Giovanile NoteLegali Domani a Villa Fernandes la presentazione dell’ensemble. La diretta di Ottochannel Tv dalle ore 17

La musica diventa veicolo di legalità a Portici, dove nasce l’Orchestra Giovanile NoteLegali. Il progetto vedrà 31 giovanissimi impegnati in due anni di formazione e concerti, musica, studio, passione in un bene confiscato alla camorra, che diventa luogo e simbolo della speranza nei comuni martoriati dal crimine organizzato. E’ un cammino di opportunità, giustizia e speranza, che prende forma anche grazie alla discesa in campo di un imprenditore illuminato, il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, che ha deciso di sostenere lo spazio sociale votato alla creatività, all’arte e alla bellezza, dedicato a ragazzi provenienti da contesti diversi e difficili, perché tutti i bambini e gli adolescenti abbiano diritto a crescere in un ambiente sicuro, sereno e ricco di stimoli.

Domani, sabato 3 luglio la presentazione a Portici. L’appuntamento, che sarà seguito in diretta tv sul canale Ottochannel 696 del digitale terrestre, è a Villa Fernandes, bene confiscato alla camorra, in via Diaz. A partire dalle ore 17 ci sarà la presentazione del progetto teso alla crescita sociale e musicale di un folto gruppo di giovanissimi tra gli otto e 14 anni.

La musica diventa così un importante elemento di formazione personale e collettiva. Il Presidente Vigorito, da sempre attento a tematiche e impegni sociali e civili, ha deciso di sostenere il progetto dedicato a questi ragazzi. Per loro l’opportunità di accedere a una formazione musicale di alto livello promuovendo al tempo stesso un’idea di comunità diversa, inclusiva, armoniosa, solidale.

Domani pomeriggio la tavola rotonda. Introdurranno i lavori Leandro Limoccia, coordinatore Provinciale Libera Napoli e Lucia Vigorito, presidente della Fondazione “Lumina”. A seguire gli interventi di Maurizio Baratta, direttore Esecutivo “Piccola Orchestra Forcella”, Antonio D’Amato, Consigliere Csm, Antonio Roberto Lucidi, Presidente Associazione “Sanitansamble” e Vicepresidente “L’Altra Napoli Onlus”, Don Tonino Palmese, vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Napoli, Oreste Vigorito, Presidente del Benevento Calcio.