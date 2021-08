Bimbi autistici senza cure, appello dei genitori all'Asl «Non umiliateci: le leggi per proseguire i trattamenti ci sono»

Un appello alle istituzioni sanitarie della Campania. E' quello che firmano i genitori dei bambini cui è stata riscontrata la sindrome dello spettro autistico utenti dell'Asl Napoli 3.

Il problema è noto: di questi tempi, di solito, si raggiungono i limiti di budget e i bimbi restano senza cure. «Con una lettera datata 28/7/2021 il centro ci ha comunicato che dal prossimo primo settembre i nostri figli resteranno senza trattamenti terapeutici in quanto l'Asl Napoli 3 Sud non consentirebbe il prosieguo dei trattamenti per raggiunti limiti di budget...lasciamo immaginare il baratro in cui ci siamo sentiti cadere».

Di qui l'appello alla Asl Napoli 3 Sud: «Ci sentiamo umiliati da un sistema sanitario che ragiona solo su numeri e non considera gli effetti che questi possono provocare. Non tutto il sistema funziona così: in altre Asl hanno risolto il problema rispettando le regole e le leggi dell'amministrazione regionale. Non si comprende perché non ci sia alcuna strategia per il prosieguo dei trattamenti a Bambini e Ragazzi, nonostante la Regione Campania abbia emesso 100 giorni fa la D.G.R.C 131 con cui il presidente De Luca ha dato forza invitando i Direttori Generali delle AA.SS.LL ad assicurare il livello di assistenza sino ad oggi erogato al fine di non penalizzare gli utenti.

Invitiamo dunque tutti i responsabili a rivedere queste posizioni che provocano solo disagi sul già noto disagio che viviamo e affrontiamo quotidianamente»