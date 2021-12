A Somma Vesuviana la campagna vaccinale per i bimbi dai 5 agli 11 anni Il primo bimbo sommese che si è sottoposto alla vaccinazione, si chiama Ciro

“Si chiama Ciro il primo bimbo sommese che si è sottoposto al vaccino. Ovviamente parliamo della fascia di età al di sotto dei 12 anni. L’appello dei pediatri è di vaccinare i bambini perché come è possibile notare i casi stanno aumentando.

Per i più piccoli abbiamo preferito differenziare e dunque i bambini dai 5 agli 11 anni, a Somma Vesuviana, hanno un posto tutto per loro per le vaccinazioni ed è al Centro Vaccinale Asl in Via Tenente Indolfi. Abbiamo tenuto la prima giornata della campagna vaccinale e si proseguirà nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 14 alle ore 20 presso il Centro Vaccinale di Somma in via Tenente Indolfi. Ovviamente presso questo Centro Vaccinale potranno vaccinarsi solo i bambini di Somma Vesuviana. Non c’è obbligo di prenotazione. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per tutelare la salute la vita di tutti. L’invito è in questo caso rivolto ai genitori: vacciniamo i bambini! Riprenderemo le vaccinazioni Martedì 28 Dicembre e proseguiremo anche Giovedì 30 Dicembe”. Lo ha affermato Maria Giuliano, referente dei pediatri di Somma Vesuviana.

E il sindaco, Salvatore Di Sarno, si è recato in visita sia al Centro Vaccinale di Via Tenente Indolfi, dove ha incontrato il piccolo Antonio con la mamma e anche al Polo Vaccinale di Via Trentola per far sentire agli operatori sanitari, alle famiglie, ai cittadini, l’affetto dell’intera comunità sommese.

“Sono partititi i buoni spesa e per l’acquisto di medicinali di prima necessità per le famiglie che hanno sofferto la crisi economica indotta dalla pandemia. Per le famiglie abbiamo messo a disposizione ben 664.233,50 euro tra buoni spesa – ha concluso Di Sarno - medicinali e riduzione della TARI. Di questi fondi ben 130.000 euro saranno per i buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e farmaci. Ovviamente abbiamo consegnato alla Guardia di Finanza l’elenco per i dovuti controlli che saranno rigidi! Auguro Buon Natale a tutti gli operatori sanitari e a tutte le famiglie”.

Alle ore 18 il primo cittadino “aprirà” le porte della propria casa con una diretta dalla sua pagina Facebook per augurare Buon Natale a tutta la comunità.