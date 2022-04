Napoli. Gli animali della Polizia saranno curati alla Federico II Domani la firma del protocollo d'intesa per la gestione di cani e cavalli in forza alla Polizia

Alle 11.30 di domani, presso la Sala “Paracuollo” del CEN - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato all’interno del Real Bosco di Capodimonte, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano e il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Prof. Aniello Anastasio firmeranno una convenzione grazie alla quale i cani ed i cavalli della Polizia di Stato, impiegati in delicati servizi specifici e nel controllo di determinate aree cittadine, saranno curati e sostenuti in eventuali percorsi riabilitativi dall’ospedale veterinario della Università Federico II di Napoli .

Dopo la stipula del protocollo, nei locali dell'attiguo Reparto a Cavallo della Polizia di Stato, alla presenza degli studenti della Facoltà di Veterinaria, si discuterà del tema “La gestione e cura degli animali in forza alla Polizia di Stato di Napoli” con il Professore Paolo Ciaramella direttore del corso di Medicina Veterinaria, la Professoressa Danila D’Angelo titolare dell’insegnamento di Etologia e Benessere Animale e con la Dottoressa Francesca Fava, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di cui i Reparti a Cavallo e le Unità Cinofile fanno parte, che illustrerà le attività svolte dagli animali della Polizia di Stato.

Il protocollo si iscrive nell’ambito di una forte e consolidata relazione tra la Questura di Napoli e l’Università Federico II.