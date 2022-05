Addio a Guido Lembo, il re delle notti di Capri: fondò l'Anema e Core Aveva 74 anni. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo

Addio a Guido Lembo, cantante chansonnier e fondatore di "Anema e Core" di Capri, la taverna dei vip, famosa e amata in tutto il mondo. Era il "re" della vita notturna dell'Isola Azzurra, quella amata e frequentata dai vip di tutto il mondo. Lembo si è spento nella giornata di oggi, giovedì 19 maggio 2022, all'età di 74 anni. "Oggi piangiamo tutti: Capri, i capresi, i villeggianti, i turisti e tutto il mondo che è passato nella tua Taverna, a cui hai regalato sorrisi e affetto.Ti abbiamo voluto bene. Tu continua a volercene da lassù. CIao Guido!". Così il sindaco di Capri, Marino Lembo, in un post.La malattia non aveva tolto il sorriso a Guido Lembo e ogni mattina, fino a quando aveva potuto, aveva continuato a recarsi nella Piazzetta di Capri, celebre in tutto il mondo, per leggere il giornale e sorseggiare il suo caffè, scambiando quattro chiacchiere con gli amici, ma anche con i turisti di passaggio. Da tempo le redini di "Anema e Core" erano state prese dal figlio Gianluigi.Guido Lembo aveva cambiato le notti di Capri creando un piccolo locale a ridosso della celebre Piazzetta, nel quale sono passati vip, attori, cantanti, imprenditori, ma anche gli habitué dell' isola azzurra. Da Jennifer Lopez a Naomi Campbell, ai calciatori di varie squadre (Ferrara, Insigne, Mertens, Totti), agli imprenditori Luigi Abete, suo amico, e Diego della Valle, in tanti sono stati coinvolti nella musica di Guido Lembo che, a fine serata invitava a salire sul tavolo ed a cantare le melodie classiche napoletane che eseguiva con la chitarra le celebrità come i clienti comuni.

"Cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo, mitico animatore delle notti di Capri con il suo "Anema e core". Un artista poliedrico e coinvolgente, uno chansonnier effervescente che ha donato allegria ai visitatori di tutto il mondo. È stato un ambasciatore internazionale della musica napoletana e della gioia di vivere. Ne ricordo anche la generosa disponibilità per tante iniziative solidali." . Così il governatore Vincenzo De Luca in un post.