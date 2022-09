Capri si veste di ballo con la prima edizione de "La Notte delle Stelle" Appuntamento il 24 e 25 settembre sull'isola azzurra con i grandi della danza

Sull'isola azzurra nello storico teatro, realizzato da Giò Ponti, del Grand Hotel Quisisana, il 24 e 25 settembre si svolge "La Notte delle Stelle”. A partire dalle ore 12 di sabato sino alle 18, i grandi nomi del mondo della danza si esibiranno con i loro allievi, presentandoli al pubblico che affollerà la sala, ballando insieme i brani più famosi della raffinata arte tersicorea.

Domenica, sempre dalle ore 12 in poi, l’evento continua con la selezione dei ballerini prescelti nella prima giornata; a seguire il Gala Dinner Show dove è prevista l’esibizione delle grandi star del ballo nazionale e internazionale e tra questi, Alessandra Tripoli e Tove Villford nomi di punta del seguitissimo e famoso programma televisivo “Ballando con le stelle” condotto con grande professionalità da Milly Carlucci.

Nel parter di ballerini famosi ed esordienti spiccano i nomi di alcuni ballerini noti al grande pubblico: la ballerina ucraina Dasha Chesnokova, Ekaterina Krisanova, Nasko Gendov, Koupon Sahaifa, Irina Shved, sotto la direzione artistica di Simone Di Pasquale, special guest il grande coreografo norvegese, Espen Salberg e uno dei nomi famosi e apprezzati della danza l’italiano Giuseppe Nonnis.

Partecipano alla gara molti ballerini che si sono esibiti, raggiungendo la fama nella seguitissima trasmissione televisiva “Ballando con le Stelle”. L'evento non presenta solo gare di ballo e tensione per la classifica finale: è stata infatti organizzata anche una speciale serata in uno dei luoghi più incantevoli dell’isola, “La Canzone del Mare”, dove ci sarà un evento di gala con un dinner show dove ospite inaspettata insieme alle stelle, potrebbe esserci anche un fascio di luna caprese che illumina i faraglioni e la baia di Marina Piccola.