Ancora sversamenti e rifiuti a Soccavo: "Situazione insostenibile" La Guardia Agroforestale Italiana denuncia: "Si trova di tutto, anche interi traslochi e amianto"

"La situazione immondizia è sversamenti a Soccavo sta diventando insostenibile", a dirlo il personale della Guardia Agroforestale Italiana dopo le tantissime segnalazioni da parte di cittadini e residenti della zona.

Vicino ai cassonetti "Si trova di tutto", spiegano le guardie. Interi traslochi, materassi, polistirolo, frigoriferi, amianto e tanto altro.

Questa mattina, in via Verdolino, è stato accertato ennesimo sversamento. "Addirittura i materassi sono arrivati in mezzo alla strada e non è la prima volta. Abbiamo segnalato mesi fa uno sversamento di gomme di auto vicino i cassonetti di via 4 novembre, e sono ancora lì. Speriamo di poter migliorare lo stato ambientale del quartiere che è diventato davvero insostenibile", scrivono dalla G.A.I.