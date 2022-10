Sant'Agnello, domenica con "Urban Nature" del WWF all'Oasi in Città Visite guidate a partire dalle ore 10 e fino al tramonto nel polmone verde creato nel centro città

Domenica 9 ottobre nell'Oasi in Città, il polmone verde realizzato ne lcuore della città dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il WWF Terre del Tirreno, si celebra l'Urban Nature dalle 10.00 fino tramonto con visite guidate dagli esperti dell’associazione, laboratori artistici per bambini, foto d'autore realizzate nell'oasi, musica classica, piantine e alberelli per balconi e giardini e l’immancabile mascotte panda, per festeggiare e conoscere insieme la natura ri-creata in città.

"Urban Nature è una grande festa WWF della natura in città che vuole coinvolgere i cittadini per riscoprire la Natura e per comprendere la necessità di proteggerla per migliorare la nostra salute e la qualità della vita negli ambienti urbani - spiega Claudio d'Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno - Oltre il 55% della popolazione mondiale vive in aree urbanee nel 2050 si arriverà al 70%: ecco perché è necessario pianificare nelle città italiane sempre più aree a verde e destinate allo sport e al gioco.

L’urgenza è dettata dal fatto che la natura in città ha un inestimabile valore nel garantire e accrescere il nostro benessere: le piante depurano l’aria dalle polveri sottili prodotte dalle attività inquinanti, creano preziosa ombra e contribuiscono alla regolazione della temperatura e all’assorbimento dei gas serra, contrastando le cappe di calore sempre più frequenti e pericolose a causa del cambiamento climatico, così come allagamenti e frane che vengono mitigati dall’azione di regimazione delle acque piovane.

Ma la natura in città ha molti altri e?etti bene?ci anche sul benessere psico-?sico, in particolare dei più giovani, contribuendo a diminuire le possibilità di malattie cardiovascolari, patologie articolari, ansia, depressione, infezioni respiratorie e obesità. Per i bambini ricoverati in ospedale e per la loro riabilitazione la natura, poi, o?re in?niti stimoli a livello motorio sensoriale e percettivo”.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre Urban Nature è la festa della Natura in città promossa dal WWF e arrivata alla sesta edizione, che ha l’obiettivo di rendere sempre più evidente il valore della natura in città e rinnovare il modo di pensare e piani?care gli spazi urbani, ridando spazio alla biodiversità.