Massa Lubrense eccellenza della ristorazione italiana: premiato lo "Stuzzichino" Ancora un successo degli operatori gastronomici della Penisola Sorrentina al "Gambero Rosso"

C'è grande soddisfazione in città per i successi conseguiti della ristorazione lubrense in occasione della presentazione della "Gambero Rosso 2023" che per la sezione Cucina Tradizionale e alla Tradizione ha attribuito il riconoscimento dei "tre gamberi" al ristorante Lo Stuzzichino di Mimmo De Gregorio, da anni ormai nel panorama della ristorazione d'eccellenza sulla scia del Don Alfonso 1890 che ancora una volta si è confermato leader a livello internazionale.

La cerimonia si è svolta a Roma nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio dove è stata presentata la "Guida Ristoranti d'Italia 2023" che recensisce circa 2500 locali valutati con il criterio delle forchette.

Per il miglior servizio è stato attribuito un pari merito al "Villa Crespi" di Antonino Cannavacciulo (Orta San Giulio) e al "Don Alfonso 1890" (Massa Lubrense) di Alfonso e Livia Iaccarino.

Insomma un primato tutto targato Penisola Sorrentina che, da Massa Lubrense a Vico Equense, può vantare il primato della ristorazione d'eccellenza e stellata a livello campano e nazionale.

Massa Lubrense, i complimenti del sindaco

A complimentarsi per il risultato il sindaco Lorenzo Balducelli: "Grande successo di Massa Lubrense nella Guida 2023 dei Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso. Sono state assegnate le Tre Forchette per Don Alfonso 1890 e Quattro Passi. Premio miglior servizio ancora al Don Alfonso. Conquista il premio 3 Gamberi Lo Stuzzichino. Veramente orgoglioso di questo risultato che è il frutto di un lavoro attento e tenace dei ristoratori di Massa Lubrense. Un plauso ai premiati per il loro impegno e la loro professionalità che riescono a portare sempre più in alto il nome di Massa Lubrense".