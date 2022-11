New York: il premio "Callas Tribute 2022" alla cantante Francesca Maresca La cerimonia si svolgerà il 28 novembre presso il Consolato Italiano in Park Avenue

Arriva anche il riconoscimento internazionale per la cantante Francesca Maresca di Piano di Sorrento che il prossimo 28 novembre sarà insignita del prestigioso "Callas Tribute Prize NY" a New York City, presso il Consolato Italiano in Park Avenue.

Un evento ideato dalla Melos International Events di Dante Mariti col patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di New York che premia chi si è distinto nel mondo della cultura, dell'arte e della giustizia sociale.

Il "Callas Tribute" a chi si è distinto nella cultura e nell'arte

Il Premio è nato nel 2000 ed è intitolato a Maria Callas. Nelle precedenti edizioni sono stati premiati, tra gli altri, la regista Lina Wetmuller, l'attrice Sienna Miller, il regista e premio Oscar Paul Haggis.

Per Francesca Maresca il premio rappresenta il riconoscimento delle sue particolari doti artistiche che ne hanno fatto un'interprete genuina della canzone italiana, ma sopratuttto napoletana con le radici nella terra sorrentina cui è rimasta sempre legata. Un premio che corona un anno d'oro per la famiglia Maresca che vanta un altro prestigioso successo conseguito nel settembre scorso dall'87enne papà Michele laureatosi campione europeo master di nuoto.