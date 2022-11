Frana Ischia: aumentano gli sfollati, pronta l'evacuazione in caso di pioggia Il Prefetto palomba annuncia un Piano provvisorio per la sicurezza

Emergenza Ischia, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Comitato per il coordinamento dei soccorsi ad Ischia ha annunciato che, in presenza di nuove allerte meteo, la popolazione dell'isola subirà maggiori misure di sicurezza con possibile evacuazione per una zona anche più ampia di quella interessata dalla frana.

«Ci siamo soffermati sulla necessità di un piano provvisorio che ci metta in sicurezza per eventuali ulteriori allerte perché la zona già era stata interessata da un fenomeno tellurico e l’agibilità non dipende solo da quegli accertamenti che erano stati fatti in quella occasione ma anche dalla situazione idrogeologica». Lo dice il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, a Casamicciola, dopo la riunione del Comitato coordinamento soccorsi fatta sull’isola di Ischia per manifestare vicinanza alla popolazione.

«Si sta individuando una perimetrazione per definire la cosiddetta zona rossa con le condizioni di agibilità delle varie abitazioni - aggiunge - oggi stesso, coordinati dalla Protezione civile regionale, si elaborerà un primo piano speditivo che probabilmente comporterà, laddove ci fossero altri allerte, un’evacuazione temporanea della popolazione con sistemazioni non solo nel comune di Casamicciola o negli alberghi, anche grazie alla collaborazione riscontrata da parte di tutti gli altri sindaci, e ho visto un’unione e una coesione non indifferente. Si definiranno le strutture per l’eventuale accoglienza provvisoria».

Al momento il numero delle vittime è stabile a 8 e 4 sono ancora le persone disperse. «Le operazioni di ricerca continueranno fino a cessate esigenze», ha detto Palomba che ha anche aggiunto: «Alcune persone non vogliono lasciare le proprie abitazioni per paura degli sciacalli. Possiamo dire a queste famiglie che sarà garantito un presidio anti-sciacallaggio delle forze dell’ordine».

«Le operazioni di ricerche andranno avanti fino a cessate esigenze», ha affermato. Sono circa 280 gli sfollati, cinquanta in più rispetto a ieri. Le famiglie evacuate sono state accolte nei palazzetti dello sport. «Si stanno ora studiando altre sistemazioni, ma devo dire che ci sono state numerose disponibilità all'accoglienza», ha aggiunto.