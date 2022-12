Ischia, Yuki il cane salvato dopo 3 giorni: aspettava nell'auto i padroni morti La foto del cane salvato, si era rifugiato nell'auto

In poche ore è diventato il simbolo della tragedia improvvisa che nella notte tra venerdì e sabato si è abbattuta sulla comunità di Ischia: si tratta del cane Yuki, salvato dal rottame dell'auto dove aveva cercato riparo dopo che la furia della frana ha distrutto la sua abitazione.

L'associazione che tutela gli animali scrive: "Lui è Yuki, una vittima del disastro di Ischia. Era il compagno di vita di Maurizio, Giovanna e di Giovangiuseppe, il piccolo di casa. Loro tre non ce l’hanno fatta, la loro casa è stata portata via dalla cascata di pioggia e fango che si è abbattuta sull’isola e sono rimasti intrappolati, senza via di scampo.

Yuki è sopravvissuto, ma terrorizzato e disorientato non riusciva più a trovare né i suoi compagni di vita né la sua casa. Girovagando alla ricerca di un punto di riferimento, ha trovato l’auto di famiglia travolta dalla macerie e vi si è infilato all’interno sperando che i suoi affetti lo avrebbero raggiunto al più presto. Ma così non è stato. Fortunatamente, Yuki è stato soccorso e portato in salvo.

Una storia straziante che ancora una volta mostra quanto il filo che ci lega ai nostri compagni di vita a quattro zampe sia saldo e indissolubile".