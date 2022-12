Ischia, la tragedia della famiglia Monti. "Per voi la nostra più tenera carezza" Cinque vite spezzate dal fango, una famiglia cancellata. le parole di Don Maurizio Patriciello

Si continua a scavare ad Ischia, tra fango e macerie, alla ricerca di Mariateresa Arcamone, l'ultima dispersa della tragedia della frana e del fango che ha spezzato 11 vite sull'isola verde.

Mariateresa Arcamone risulta ancora dispersa. Vigili del fuoco, carabinieri, e le squadre del soccorso alpino della guardia di finanza, polizia e anche guardia costiera la stanno cercando ovunque. Ieri, però, poi le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona tra via Celario e Santa Barbara, epicentro della frana, dove viveva e dove ieri è stata trovata la sua Fiat Panda, sepolta dal fango: era finita in cima sul tetto della casa della ragazza di cui però non si hanno ancora tracce.

Vite spezzate dal fango, famiglie cancellate come quella di Gianluca Monti e Valentina Castagna. Anche loro non ci sono più: uccisi dalla frana, con i loro tre adorati figli.

La piccola con il pigiamino rosa

La più piccola, Marta Teresa, è stata trovata dietro a un materasso con addosso ancora il pigiamino rosa. Poco distante il corpo senza vita di Francesco, undicenne. Dopo qualche giorno è stato trovato anche il corpo Michele, il fratello più grande. Il corpo della mamma Valentina è stato ritrovato giovedì mattina in via Santa Barbara: Aveva 38 anni da compiere il 20 dicembre,e il suo corpo è stato trovato dai cani molecolari che hanno indirizzato le ricerche.

Don Maurizio: riposa in pace bellissima famiglia

Alla famiglia Monti ha dedicato un pensiero anche don Maurizio Patriciello: "Tutti insieme nel cuore di Dio. Perché più forte della morte è l'amore. Per voi, carissimi e giovanissimi fratelli e sorelle dal volto buono, la nostra più tenera carezza, il nostro più affettuoso abbraccio, la nostra povera e insistente preghiera. Riposa in pace, bellissima famiglia" ha scritto su Facebook pubblicando anche una foto della famiglia distrutta dall'alluvione.