L'ultimo saluto al Capitano Altruda. Meloni chiama la mamma: "Mi ha commosso" I funerali di Stato ieri a Trapani. Oggi l'ultimo saluto a Cardito

"Ho parlato con la mamma e con il papà del Capitano Fabio Antonio Altruda. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto 'sarò forte come lei'. A questa famiglia mando le condoglianze affettuose mie e di questa piazza per Fabio, che si batteva per la bandiera tricolore, che faremo sventolare alta”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia.

Ieri i funerali di Stato

Si sono svolti ieri nella cattedrale San Lorenzo di Trapani i funerali del capitano dell'Aeronautica militare Fabio Antonio Altruda, 33 anni, morto nell'incidente aereo di 4 giorni fa mentre rientrava da una esercitazione sul suo Eurofighter. Il rito funebre è stato officiato dal vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli. Alla cerimonia insieme ai genitori, al fratello, ai familiari, amici e colleghi del capitano anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il vice presidente della Camera dei Deputati Giorgio Mule', il capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone e il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare Luca Goretti.

«Vola più in alto»

«Un pilota non muore mai, vola solo più in alto». Questo il messaggio di cordoglio, espresso anche attraverso un tweet «da parte della famiglia della Difesa» e del ministro Guido Crosetto a Trapani per l'ultimo saluto al capitano. E il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, commenta: «Ho portato l'affetto, la solidarietà e la riconoscenza della Camera e mia personale alla famiglia del pilota, all’Aeronautica la gratitudine di tutti gli italiani per quello che fanno ogni giorno per il nostro Paese. Dalla mamma del capitano Altruda ho ascoltato prima in un incontro privato e poi in chiesa parole di una grandissima carica emotiva, una straordinaria lezione per chi serve la Patria e l'ha servita fino all'estremo sacrificio come il figlio Fabio Antonio davanti al quale il Paese si inchina».

Oggi l'addio a Cardito

"Oggi, domenica 18 Dicembre, in concomitanza con il funerale del capitano dell'Aeronautica Fabio Antonio Altruda, che si terrà nel Santuario di San Biagio alle ore 15.30, ho deciso di proclamare il lutto cittadino". Così il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, annuncia la scelta di proclamare il lutto condiviso e pubblico in città.

"Pertanto ho disposto l'esposizione delle bandiere a mezz'asta negli edifici comunali - spiega Cirillo-; la chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali con l'abbassamento delle serrande dalle ore 15:30 alle 17.00; il divieto di qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere luttuoso della giornata; gli eventi natalizi programmati per la giornata di domenica saranno rinviati.

A nome dell'Amministrazione Comunale esprimo nuovamente affetto e sincera vicinanza alla famiglia."