Giocattolo sospeso a Napoli, doni per bimbi ucraini e figli dell'ex Whirlpool Oggi la distribuzione dei regali ai bimbi più bisognosi con il sindaco e l'assessore Trapanese

Il periodo natalizio è senza dubbio uno dei più attesi dell'anno soprattutto dai bambini che, con gioia e trepidazione, scrivono la propria letterina a Babbo Natale e attendono di scartare i regali desiderati sotto l'albero o di riceverli per la Befana. Non tutte le famiglie, però, hanno la possibilità di far fronte a queste richieste e così l'Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli anche quest'anno promuove l'iniziativa solidale del "Giocattolo sospeso".

Questo pomeriggio inizia la distribuzione dei doni raccolti con 'Giocattolo Sospeso' nel cortile di Palazzo San Giacomo, Alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, dell'Assessore ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani e dell'Assessore al Welfare Luca Trapanese, inizierà la distribuzione dei doni natalizi raccolti con il "Giocattolo sospeso" tramite la rete di negozianti che hanno aderito all’iniziativa e la piattaforma online.

Parteciperanno alla consegna dei doni alcuni bambini ucraini che passeranno il loro primo Natale lontani da casa, i figli degli operai della ex Whirlpool e una rappresentanza di bambini delle educative territoriali cittadine. L'iniziativa sarà anche l'occasione per premiare l'impegno civico di Genny Paradisone, bambino napoletano che si è distinto per le attività sociali svolte a favore dei suoi coetanei più bisognosi.

Attraverso il "Giocattolo sospeso" chiunque lo voglia può, come si fa tradizionalmente con il caffè sospeso, acquistare un gioco da lasciare nei negozi di giocattoli e librerie che aderiscono all'iniziativa e permettere a chi ne ha bisogno di ritirarlo.



L'iniziativa, lanciata lo scorso anno, ha riscosso un grande successo e ha permesso, grazie alla generosità di centinaia di cittadini napoletani e non, la raccolta di circa 1000 giocattoli "sospesi" che sono stati consegnati nel periodo natalizio o distribuiti ad associazioni che da anni lavorano con i bambini su tutto il territorio cittadino: da Secondigliano a Barra, dalla Sanità a Pianura.