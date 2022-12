Il coro del Mercalli per la pace, emozioni e musica sulle scale di Chiaia Centinaia gli studenti che hanno partecipato per l'undicesimo anno

Una serata davvero indimenticabile per centinaia di studenti del luceo scientifico Mercalli di Napoli, che per l'undicesimo anno hanno dato vita al grande cocerto di Natale sulla gradinata D’Andrea a Chiaia. In coro hanno voluto fare gli auguri di Natale alle famiglie. Quest'anno l'evento è stato dedicato alla pace e per l'occasione è stata setsa una bamdiera arcobaleno di trenta metri per chiedere la fine di ogni guerra.

Ai tantissimi cittadini che hanno ffollato Via Dei Mille gli studenti vestiti con casacca rossa e cappellino di babbo natale, hanno proposto un bellissimo medley di canzoni di John Lennon, Wham!, Mariah Carey e altri brani tradizionali per cui si sono preparati insieme ai docenti del Mercalli nei giorni scorsi con grane entusiasmo e partecipazione.